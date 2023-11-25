ВОЗ включила антибиотикорезистентность в число 10 глобальных угроз миру

К 2050 году антибиотикорезистентность может стать причиной смерти 10 млн человек в год. На сегодняшний день из-за антимикробной резистентности ежегодно погибают 5 млн человек, причем около полумиллиона из этого количества приходится на государства Европы и Центральной Азии. Об этом сообщило Европейское региональное бюро ВОЗ.

Уже сегодня ВОЗ включает антибиотикорезистентность в число 10 глобальных угроз здоровью людей. Основной удар приходится по странам с низкими и средними доходами, что углубляет глобальное неравенство в области здравоохранения, отмечают в организации. По данным ВОЗ, чаще всего показаниями к употреблению антибиотиков выступают простуда, симптомы гриппа, боль в горле и кашель, что дает основания для беспокойства, поскольку подобные симптомы часто бывают вызваны вирусами, на которые антибиотики не действуют.

Кроме того, сохраняется приверженность к безрецептурному употреблению антибиотиков. Это говорит о недостатке знаний общественности об антибиотиках и случаях их применения и требует срочных мер по борьбе с грядущей массовой антибиотикорезистентностью, считают в ВОЗ.

Антибиотикорезистентность возникает на фоне толерантности микроорганизмов к антимикробным препаратам, применяемым для лечения инфекций. На глобальном уровне это ускоряет появление и распространение супербактерий, что в свою очередь препятствует эффективному лечению инфекций.

В октябре 2023 года Минздрав РФ предложил новый стандарт лечения острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ), в котором просматривается полный отказ от применения антибиотиков при лечении простудных заболеваний.

gxpnews