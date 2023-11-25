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Центр лекобеспечения объявил 7 аукционов на поставку ЛП по программе ВЗН.

Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения  граждан объявил аукционы на поставку гемостатика эмицизумаб, иммунодепрессанта алемтузумаб и факторов свертываемости крови. Лекарства предназначены для пациентов, чьи заболевания включены в программу лечения высокозатратных нозологий (ВЗН). Объявления о закупках размещены на портале zakupki.gov.ru.

Ранее центр так объявил аукционы на поставку гемостатика эфмороктоког альфа, факторов свертываемости крови, а также противоопухолевого препарата ритуксимаб.

МНН, лекформа и дозировка Кол-во Цена за ед., руб. Начальная (максимальная) цена контракта, руб. Окончание приема заявок на участие в аукционе
1 Эмицизумаб, раствор для подкожного введения, 150 мг/мл, 1,0 мл 482,00 мл 250 650,73 120 813 651,86 01.12.2023
2 Эмицизумаб, раствор для подкожного введения, 150 мг/мл, 0,7 мл 3 669,40 мл 263 842,70 968 144 403,38 11.12.2023
3 Алемтузумаб, концентрат для приготовления раствора для инфузий 10 мг/мл 561,60 мл 200 397,94 112 543 483,10 01.12.2023
4 Симоктоког альфа (фактор свертывания крови VIII человеческий рекомбинантный), лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 2000 МЕ 15 944 000,00 МЕ 12,37 197 227 280,00 04.12.2023
5 Симоктоког альфа (фактор свертывания крови VIII человеческий рекомбинантный), лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 500 МЕ 3 700 500,00 МЕ 12,49 46 219 245,00 04.12.2023
6 Симоктоког альфа (фактор свертывания крови VIII человеческий рекомбинантный), лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 1000 МЕ 26 949 000,00МЕ 12,32 332 011 680,00 11.12.2023
7 Фактор свертывания крови VIII + Фактор Виллебранда, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 450 МЕ + 400 МЕ 1 974 400,00 МЕ 29,48 58 205 312,00 04.12.2023

gxpnews

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25 ноября, 2023 | Просмотров: 42