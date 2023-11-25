Центр лекобеспечения объявил 7 аукционов на поставку ЛП по программе ВЗН.

Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан объявил аукционы на поставку гемостатика эмицизумаб, иммунодепрессанта алемтузумаб и факторов свертываемости крови. Лекарства предназначены для пациентов, чьи заболевания включены в программу лечения высокозатратных нозологий (ВЗН). Объявления о закупках размещены на портале zakupki.gov.ru.
Ранее центр так объявил аукционы на поставку гемостатика эфмороктоког альфа, факторов свертываемости крови, а также противоопухолевого препарата ритуксимаб.
|№
|МНН, лекформа и дозировка
|Кол-во
|Цена за ед., руб.
|Начальная (максимальная) цена контракта, руб.
|Окончание приема заявок на участие в аукционе
|1
|Эмицизумаб, раствор для подкожного введения, 150 мг/мл, 1,0 мл
|482,00 мл
|250 650,73
|120 813 651,86
|01.12.2023
|2
|Эмицизумаб, раствор для подкожного введения, 150 мг/мл, 0,7 мл
|3 669,40 мл
|263 842,70
|968 144 403,38
|11.12.2023
|3
|Алемтузумаб, концентрат для приготовления раствора для инфузий 10 мг/мл
|561,60 мл
|200 397,94
|112 543 483,10
|01.12.2023
|4
|Симоктоког альфа (фактор свертывания крови VIII человеческий рекомбинантный), лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 2000 МЕ
|15 944 000,00 МЕ
|12,37
|197 227 280,00
|04.12.2023
|5
|Симоктоког альфа (фактор свертывания крови VIII человеческий рекомбинантный), лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 500 МЕ
|3 700 500,00 МЕ
|12,49
|46 219 245,00
|04.12.2023
|6
|Симоктоког альфа (фактор свертывания крови VIII человеческий рекомбинантный), лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 1000 МЕ
|26 949 000,00МЕ
|12,32
|332 011 680,00
|11.12.2023
|7
|Фактор свертывания крови VIII + Фактор Виллебранда, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 450 МЕ + 400 МЕ
|1 974 400,00 МЕ
|29,48
|58 205 312,00
|04.12.2023