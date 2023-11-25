Центр лекобеспечения объявил 7 аукционов на поставку ЛП по программе ВЗН.

Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан объявил аукционы на поставку гемостатика эмицизумаб, иммунодепрессанта алемтузумаб и факторов свертываемости крови. Лекарства предназначены для пациентов, чьи заболевания включены в программу лечения высокозатратных нозологий (ВЗН). Объявления о закупках размещены на портале zakupki.gov.ru.

Ранее центр так объявил аукционы на поставку гемостатика эфмороктоког альфа, факторов свертываемости крови, а также противоопухолевого препарата ритуксимаб.