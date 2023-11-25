ГК «Фармасинтез» выпустила первую коммерческую партию растворов для перитонеального диализа

Компания «Новадиал», официальный дистрибьютор растворов для перитонеального диализа производства «Ист-Фарм» (входит в ГК «Фармасинтез»), объявила о старте регулярных поставок отечественных растворов в диализные центры всех регионов России. В ноябре 2023 года первая партия из 1500 упаковок поступит в Северо-Западный регион.

В первом квартале 2024 года полная линейка растворов «Диасолюшн» в объемах 2000, 2500 и 5000 мл с концентрацией глюкозы 1.5%, 2.3% и 4.25%, необходимых для проведения для процедур постоянного амбулаторного и автоматизированного перитонеального диализа, поступит в медицинские учреждения Москвы, Санкт-Петербурга, СЗФО, ЦФО, ЮФО, ПФО, Сибири и Дальнего Востока.

Это первый лекарственный препарат для проведения перитонеального диализа, разработанный и произведенный в России. Ранее подобные препараты поставлялись только иностранными производителями.

«Развитие импортозамещения растворов для перитонеального диализа является важным этапом в построении лекарственной безопасности российских пациентов и обеспечении доступа к наиболее современным методам лечения», – пояснил Антон Андрусев, медицинский директор «Новадиал».

gxpnews