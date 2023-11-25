Приморские ученые нашли в морских беспозвоночных потенциал для лечения диабета

Ученые Тихоокеанского института биоорганической химии Дальневосточного отделения РАН обнаружили в морских анемонах (актиниях) – хищных беспозвоночных животных – вещества, которые в перспективе могут применяться в разработке противодиабетических лекарств. Об этом сообщает “Интерфакс”.

“Магнификамид, выделенный из яда морской анемоны H. Magnifica, может быть использован для регулирования уровня глюкозы в крови после приема пищи у пациентов с сахарным диабетом”, – говорится в сообщении. Магнификамид обнаружен в щупальцах морской анемоны.

Эксперименты на мышах с сахарным диабетом первого типа подтвердили терапевтический потенциал соединения. В определенных дозах вещество эффективно замедляло переваривание крахмала у животных, способствуя поддержанию более низкого уровня глюкозы в крови.

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил о вероятности появления собственного фармацевтического производства в Приморском крае, базирующегося на уникальных природных биоматериалах.

gxpnews