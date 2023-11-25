В ТОП-1000 технологических стартапов вошли 105 медицинских проектов

Рейтинг создают для получения информации о деятельности университетских технологических предпринимательских проектов, а также для формирования пула стартапов, которые представляют потенциальный интерес для инвесторов. Всего в списке 12 технологических направлений, в которых студенты разрабатывают свои проекты. В технологическом направлении «медицина и здоровье» в обновленном рейтинге есть 105 стартапов, авторами которых выступили студенты медвузов и других университетов.

Стартап Save My Milk из Сеченовского университета занял 15-е место в общем рейтинге и первое – в направлении «медицина и здоровье» с результатом 82,78 балла. Разработка – устройство для экспресс-обеззараживания сцеженного грудного молока, который позволяет подготовить питание для отсроченного вскармливания ребенка и безопасного хранения в домашних условиях.

В ТОП-50 вошли также два стартапа от студентов непрофильных вузов. Так, 11-е место (84,39 балла) занял проект Руслана Хария из Томского государственного университета «Разработка профилактически-оздоровительных продуктов на основе лечебных глин, грязей и минеральных вод соляных озер Краснодарского края». Проект предполагает создание аппликаций в инновационной упаковке для самостоятельного применения, разработку новых бальнеологических и косметических средств, а также концентратов для грязевых ванн и суспензий.

На 12-м месте (84,09 балла) в общем рейтинге оказался стартап Владимира Антипенко из Пензенского госуниверситета. Он представил автоматизированный цифровой портативный биоимпедансный анализатор, предназначенный для диагностики человека при помощи измерения электрического сопротивления участков тела в разных частях организма. На основании измерений биоимпеданса и входных данных определяется совокупность физиологических параметров организма.

В июле 2023 года Сеченовский университет объявил о начале реализации двухгодичной магистерской программы «Предприниматель в биомедицине», где будут в том числе давать знания для запуска медицинских стартапов, их коммерциализации, внедрения инноваций, управления рисками и финансами, применения маркетинговых технологий. Партнерами программы выступили Сбер, ГК «Р-Фарм» и STADA. Для абитуриентов доступны 5 бюджетных мест и 25 платных – стоимость одного года обучения составит 287 тысяч рублей, но поступающие смогут получить скидку после прохождения собеседования. Выпускники после завершения обучения получат степень магистра в области менеджмента.