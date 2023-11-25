Прокуратура намерена изъять в пользу государства имущество бывшего замдиректора брянского Депздрава

По данным Объединенной пресс-службы судов Брянской области, прокурор Александр Войтович ходатайствовал в Брянском районном суде об обращении в доход 3,5 млн рублей наличными, а также земельного участка, жилого дома и двух транспортных средств общей стоимостью около 5 млн рублей.

Экс-чиновницу обвиняют в получении взятки в размере не менее 6 млн рублей. Проведенная проверка показала, что, состоя на госслужбе, Борщевская приобретала транспортные средства и объекты недвижимости, стоимость которых существенно превосходит законные доходы. В ведомстве считают, что для «сокрытия своего истинного имущественного положения» и утаивания сделок, несоразмерных уровню законных доходов, правоустанавливающие документы на приобретаемое имущество Борщевская оформляла на дочь и зятя.

О возбуждении уголовного дела в отношении Ларисы Борщевской стало известно 12 апреля 2023 года. Отмечалось, что экс-чиновница в 2022 и 2023 годах получила от представителя АО «Ланцет» Юлии Бесковой вознаграждение за помощь в заключении договоров на поставку препаратов с ведомством без проведения конкурсов. В результате Борщевскую обвинили в получении взятки, а Бескову – в посредничестве во взяточничестве. Следователи на рабочих местах, в четырех машинах и семи домах подозреваемых провели обыски и изъяли у фигурантов наличные в размере 4 млн рублей, 8 банковских карт, 12 средств связи, 5 компьютеров.

По информации СПАРК-Интерфакс, в 2022 году АО «Ланцет» заключило с Депздравом Брянской области три контракта общей стоимостью более 2,7 млн рублей на лекобеспечение в 2023 году людей, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также тех, кому было выполнено аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний.