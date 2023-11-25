Прокуратура намерена изъять в пользу государства имущество бывшего замдиректора брянского Депздрава

Прокуратура Брянской области направила в суд иск с требованием обратить в доход государства имущество бывшего заместителя директора Департамента здравоохранения региона Ларисы Борщевской. Речь идет о денежных средствах и имуществе общей стоимостью более 8,5 млн рублей, которое якобы было приобретено на неподтвержденные доходы. С апреля 2023 года Борщевская является фигурантом дела о взятке в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), полученной, по версии следствия, от представителя московской фармкомпании «Ланцет» Юлии Бесковой за содействие в заключении контрактов на поставку препаратов без конкурса.
По данным Объединенной пресс-службы судов Брянской области, прокурор Александр Войтович ходатайствовал в Брянском районном суде об обращении в доход 3,5 млн рублей наличными, а также земельного участка, жилого дома и двух транспортных средств общей стоимостью около 5 млн рублей.
Экс-чиновницу обвиняют в получении взятки в размере не менее 6 млн рублей. Проведенная проверка показала, что, состоя на госслужбе, Борщевская приобретала транспортные средства и объекты недвижимости, стоимость которых существенно превосходит законные доходы. В ведомстве считают, что для «сокрытия своего истинного имущественного положения» и утаивания сделок, несоразмерных уровню законных доходов, правоустанавливающие документы на приобретаемое имущество Борщевская оформляла на дочь и зятя.
О возбуждении уголовного дела в отношении Ларисы Борщевской стало известно 12 апреля 2023 года. Отмечалось, что экс-чиновница в 2022 и 2023 годах получила от представителя АО «Ланцет» Юлии Бесковой вознаграждение за помощь в заключении договоров на поставку препаратов с ведомством без проведения конкурсов. В результате Борщевскую обвинили в получении взятки, а Бескову – в посредничестве во взяточничестве. Следователи на рабочих местах, в четырех машинах и семи домах подозреваемых провели обыски и изъяли у фигурантов наличные в размере 4 млн рублей, 8 банковских карт, 12 средств связи, 5 компьютеров.
По информации СПАРК-Интерфакс, в 2022 году АО «Ланцет» заключило с Депздравом Брянской области три контракта общей стоимостью более 2,7 млн рублей на лекобеспечение в 2023 году людей, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также тех, кому было выполнено аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний.
Источник: Прокуратура Брянской области
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