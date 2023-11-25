С чиновницы красноярского Минздрава взыскали 14,5 млн рублей за просроченные онкопрепараты

Изначально региональный следственный комитет возбудил уголовное дело по факту халатности (ч. 1.1 ст. 293 УК РФ). Имя фигуранта не раскрывается. По данным следователей, в 2018 году Минздрав сформировал потребность в препарате митомицин. На 2019 год планировалось закупить 2,3 тысячи упаковок, хотя фактически требовалось только 748.

«Ошибку допустила бывшая начальница отдела организации лекарственного обеспечения в министерстве. Она не учла историю и объемы отпуска препарата в предыдущие годы: реализация в 2016 году составила 141 упаковку, в 2017 году – 308 упаковок. Исходя из этого, женщина не спрогнозировала реальную потребность противоопухолевого препарата на 2019 год», – пояснили в региональной прокуратуре.

В связи со снижением объемов финансирования фактически было закуплено 1 725 упаковок почти за 30 млн рублей. В стоимость заложили скидку за покупку препарата с меньшим сроком годности – от 11 до 13 месяцев – вместо общего срока действия лекарства в четыре года. В результате большая часть препаратов испортилась. Проведенная в марте 2020 года инвентаризация показала остаток в 857 упаковок с пятью флаконами с порошком в каждой. Это принесло ущерб краевому ущербу в размере 14,5 млн рублей.

Из-за истечения сроков давности суд постановил прекратить дело в отношении экс-начальницы отдела, но обязал фигурантку возместить материальные убытки, причиненные регбюджету.

Аналогичные случаи время от времени фиксируются и в других регионах страны. Так, в апреле 2022 года Следственное управление СК РФ по Республике Башкортостан возбудило уголовное дело о превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ) из-за нарушений при закупках онкопрепаратов региональным Минздравом.

Согласно версии следователей, в 2019 году неназванные сотрудники ведомства закупили 3,7 тысячи упаковок противоопухолевого лекарства трипторелина, входящего в перечень ЖНВЛП, но «реальная потребность» в нем была примерно в 10 раз меньше. В результате у 1 670 упаковок препарата истек срок годности, ущерб, причиненный бюджету региона, оценили в 10 млн рублей.