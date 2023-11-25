В Минздраве предрекли дефицит бюджета ОМС из-за старения населения

Размышлениями Владимир Зеленский поделился на XIV Всероссийском конгрессе пациентов 24 ноября.

«Систему ОМС в ближайшие 10 лет, скорее всего, будет ждать феноменально сложнейший вызов, который отчасти вызван фактором, который иногда называют «серебряным штормом». Это – старение населения», – считает Зеленский, отметив, что «в отдаленной перспективе» страна может столкнуться «с определенной проблемой ресурсов в системе ОМС», если бюджет ФФОМС продолжит расти темпами, сопоставимыми с ростом инфляции.

Нехватка средств ОМС сложится, во-первых, из-за наращивания объемов диспансеризации, профилактических мероприятий, а во-вторых, из-за роста количество обращений в больницы, пояснил чиновник.

Выход Зеленский видит в том, чтобы в 2025 году «попытаться отстроить систему так, чтобы она была готова к вызову». «Это, наверное, самая сложная задача, которая стоит перед системой ОМС и перед всеми нами. И система здравоохранения ровно так же должна будет измениться, [потому что] у нас тогда [в противном случае] может не хватить ни врачей, ни коек», – резюмировал выступающий.

В 2022 году, только перейдя на должность с позиции директора Московского городского фонда ОМС, Владимир Зеленский также публично высказывался о решении проблемы нехватки средств ОМС. В первую очередь, рассказывал он, необходимо приоритизировать существующие расходы и привлекать частные инвестиции, а не пытаться только экономить. Он негативно отозвался об идее увеличения налоговой нагрузки на население, чтобы пополнить страховой бюджет.

Достать деньги «из тумбочки», по выражению первого замминистра, не получится, придется «нетривиально» использовать уже существующий «колоссальный» ресурс системы ОМС.

Проблему старения населения в контексте увеличения бюджетной нагрузки на лечение онкологических заболеваний поднимала ранее вице-мэр Москвы Анастасия Ракова. Она напомнила, что продолжительность жизни населения становится все больше, а выявляемость новообразований – лучше, поэтому необходимо «начинать дискуссию о переходе на новый качественный уровень ответственности в принятии решений». «Это должно быть лечение, которое улучшает качество жизни пациента в целом с учетом всех факторов, а не только концентрируется на его онкологическом заболевании», – обратилась Ракова к онкологическому сообществу столицы в октябре 2023 года.

В 2024 году бюджет ФФОМС покажет рекордный рост. С учетом новой формулы расчета субвенции на оказание медпомощи, куда вошел коэффициент доступности, прирост объема финансирования для территорий составит 13,6% год к году – до 3,12 трлн рублей, что побило рекорд 2022-2023 годов, когда был зафиксирован рост в 11,6%. Общие расходы фонда запланированы в размере 3,898 трлн рублей (3,219 трлн рублей в 2023 году).