Nvidia и Roche будут совместно разрабатывать препараты с помощью ИИ

Подразделение Roche и Nvidia объявили о соглашении по созданию новых препаратов на основе технологий ИИ. В рамках сотрудничества Nvidia предоставит доступ к своим основным сервисам BioNeMo и DGX Cloud.

Genentech, подразделение фармацевтического производителя Roche, сообщила о заключении сделки с технологической компанией Nvidia в области использования генеративного искусственного интеллекта (ИИ) с целью разработки новых лекарственных средств.

Компания Genentech намерена ускорить проводимые исследования и преобразовать существующие модели и алгоритмы ИИ для разработки препаратов. Для этих целей будет использована облачная платформа от Nvidia, названная BioNeMo. Это сервис, который помогает ученым проектировать молекулярные структуры и создавать лекарственные средства. В нем содержится большая библиотека белков, ДНК, РНК, а также различные языковые модели. Помимо этого, есть возможность загрузки собственных нейросетей в платформу. Это позволяет специалистам запускать симуляции, ищущие новые последовательности белков, которые впоследствии могут стать препаратами.

Также подразделение Roche получит в распоряжение DGX Cloud, сервис, предоставляющий компаниям доступ к вычислительным мощностям суперкомпьютеров без необходимости иметь сверхмощную компьютерную инфраструктуру. Платформой DGX Cloud можно пользоваться через обычный браузер, поскольку вся работа сервиса поддерживается собственными серверами компании Nvidia.

Genentech считает, что искусственный интеллект имеет потенциал революционного масштаба в области фармацевтики. ИИ позволит сделать процесс поиска новых лекарств более предсказуемым и экономически эффективным для компаний.

За последнее десятилетие Nvidia значительно расширила свои возможности в области ИИ. Компания утверждает, что ее технологии позволяют моделировать структуры белков, визуализировать молекулы, клетки, органы, прогнозировать эффект лекарства на пациента и многое другое.

Ранее Nvidia вложила 50 млн долл. в компанию Recursion Pharmaceuticals, которая создает ИИ для разработки лекарственных препаратов. Ее нейромоделями пользовались в том числе Genentech и Bayer.

Фото: armmypicca/ru.123rf.com

Владимир Заболотских

pharmvestnik