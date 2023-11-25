В составе сиропа от кашля индонезийской Afi Farma обнаружили этиленгликоль

Индонезийский производитель лекарств был осужден за использование этиленгликоля в выпускаемом сиропе от кашля. Употребление этого спирта опасно для здоровья человека. Прием препарата, возможно, стал причиной смерти более 200 детей.

Опубликованные судебные документы впервые выявили использование индонезийской фармацевтической компанией Afi Farma токсичных ингредиентов в сиропе от кашля. Предполагается, что препарат является одним из продуктов, ставших причиной смерти более 200 детей в Индонезии, пишет Reuters.

В 2021 году во время пандемии COVID-19 Индонезия столкнулась с нехваткой пропиленгликоля, необходимого для производства медикаментов и являющегося основой для лекарств в форме сиропов. В том же году CV Samudera Chemical, индонезийский поставщик ингредиентов для мыла, начал продавать промышленный этиленгликоль под видом пропиленгликоля, говорится в 373-страничном решении суда по уголовному делу в отношении должностных лиц Afi Farma.

Согласно материалам судебного дела, CV Samudera Chemical скачала логотип крупного поставщика пропиленгликоля Dow Chemical Thailand в Интернете и нанесла его на бочки с этиленгликолем. Компания продавала подмененный товар дистрибьютору пропиленгликоля в Индонезии CV Anugerah Perdana до мая 2022 года. Впоследствии фармацевтические предприятия использовали фальсифицированный ингредиент для производства препаратов. Также отмечается, что дистрибьютор имеет сертификаты соответствия, разрешающие сбывать сырье без проведения тестирований.

Этиленгликоль содержится в составе антифризов и противообледенительных жидкостей для автомобилей. При его проглатывании человек может получить серьезное повреждение почек. Недобросовестные производители иногда заменяют пропиленгликоль на этиленгликоль, ведь последний стоит в два раза дешевле.

Afi Farma выпустила 70 партий сиропа от кашля, в которых содержался этиленгликоль. Проверка выявила, что концентрация спирта достигала 99%, в то время как допустимый уровень, согласно стандартам Всемирной организации здравоохранения, составляет 0,1%.

По обвинению в выпуске сиропов с этиленгликолем было осуждено четверо представителей Afi Farma. В прошлом месяце перед судом предстали руководители CV Samudera и CV Anugerah Perdana, приговоренные к десяти годам тюремного заключения.

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Владимир Заболотских

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