С начала года онлайн-продажи небулайзеров выросли на 80% Аналитики RNC Pharma сообщили, что продажи небулайзеров в сегменте e-com выросли на 46% в рублевом и на 80% в натуральном выражении. В то же время в офлайне фиксируется отрицательная динамика. Продажи приборов для ингаляционной терапии в России в 2023 году практически не испытали на себе негативного воздействия внешнеэкономических факторов. Динамика относительно I—III кварталов 2022 года демонстрировала рост как в натуральном (+13%), так и в рублевом (+3%) выражениях. При этом развитие рынка происходит исключительно за счет активности игроков в онлайн-канале, офлайн при этом продолжает терять покупателей. Об этом говорится в релизе аналитической компании RNC Pharma. Рублевый объем российского розничного рынка небулайзеров за первые три квартала 2023 года составил 2,95 млрд руб., всего за этот период было реализовано 1,15 млн единиц. В натуральном выражении рынок растет быстрее, чем в денежном, что свидетельствует о заметном изменении средней цены на реализуемые приборы. Это происходит из-за дефляции: индекс цен Ласпейреса относительно I—III кварталов 2022 года из-за изменения структуры ассортимента составил -3,8%. В итоге средняя цена проданного в рознице небулайзера за период составила 2,55 тыс. руб. Это на 9% меньше, чем за первые три квартала 2022 года. Динамика продаж небулайзеров в сегменте e-com составила 46% в рублевом выражении и 80% в натуральном. В то же время в офлайн-канале фиксируется отрицательная динамика на уровне -7,5% в рублях и порядка -6% в натуральном выражении. Тем не менее, пока офлайн-канал доминирует в абсолютном выражении — на него приходится 72% всех продаж в рублях и 65% в упаковках. В качестве одной из причин, способствующих быстрому росту e-com-сегмента, нужно указать среднюю стоимость предлагаемых моделей. В I—III кварталах 2023 года она была зафиксирована на уровне 2 тыс. руб., против 2,8 тыс. в офлайн. К тому же в текущем году в интернет-канале цены на ингаляторы заметно сокращались, средняя цена тут уменьшилась более чем на 19%. В I—III кварталах 2023 года на розничном рынке небулайзеров была представлена продукция 39 различных корпораций, но ключевыми игроками выступают четыре компании, которые в сумме контролируют более 82% рынка. Абсолютным лидером стала японская Omron Healthcare — компания обеспечивает 31,7% от рублевого объема продаж. Второй результат с большим отрывом у швейцарской B.Well Swiss, продукция которой занимает 24,9% рынка. При этом оба лидера не могут похвастаться выраженной динамикой, за год продажи этих игроков сократились на 13 и 1% соответственно. Следующие за ними компании при этом показывают заметный рост продаж: так, японская A&D относительно I—III кварталов 2022 года увеличила рублевый объем продаж на 8%, а Little Doctor из Сингапура показывает динамику на уровне 22%. Рыночные доли компаний при этом сопоставимы: 12,9 и 12,7% соответственно. Российские производители на рынке представлены пятью компаниями, но их совокупная доля по итогам I—III кварталов 2023 года составляет всего порядка 0,25% от общего денежного объема, поэтому на позиции в топе российские компании пока претендовать не могут. В текущем году было реализовано всего 3,2 тыс. аппаратов отечественного производства, что на 15% меньше результатов аналогичного периода прошлого года. TOP10 корпораций-производителей по продажам небулайзеров на розничном рынке России, включая канал e-com № Корпорация Страна

производителя Доля на розничном рынке за I—III кв. 2023, %, руб. Динамика I—III кв. 2023/1—3 кв. 2022, %, руб. 1 Omron Healthcare Япония 317 -13 2 B.Well Swiss Швейцария 24,9 -1 3 A&D Япония 12,9 8 4 Little Doctor Сингапур 12,7 22 5 Amrus Enterprises США 2,9 12 6 Glenmark Индия 1,6 40 7 Xiaomi Technology Китай 1,4 144 8 Microlife Швейцария 1,3 26 9 Flaem Nuova Италия 0,7 -2 10 Vega Technologies Тайвань 0,6 -22 Остальные (ноунейм и еще 35 производителей) 9,3 62 Источник: RNC Pharma, Аудит розничных продаж медицинской техники в России (total sell out)

