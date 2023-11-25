AstraZeneca оспорила судебный иск в отношении побочных эффектов ее вакцины от COVID-19

AstraZeneca выступила с ответом на судебный иск Джейми Скотта, заявившего о небезопасности вакцины от COVID-19 производителя. Компания назвала доводы пациента «расплывчатыми» и «неправомерными».

Британо-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca выступила против судебного иска в отношении ее вакцины от COVID-19, разработанной совместно с Оксфордским университетом. Об этом пишет новостное издание Telegraph.

В результате вакцинации у Джейми Скотта, получившего препарат производителя, была выявлена тромбоцитопения. Из-за полученного заболевания он не смог продолжать работать, как прежде. Пострадавший пациент подал в начале ноября на компанию в суд, заявив, что она не предоставила полную информацию о безопасности вакцины.

Согласно иску, после инъекции препарата у Скотта начались проблемы с речью, снизились когнитивные способности и ухудшилась память. Ему пришлось перенести несколько операций и принимать большое количество лекарств.

AstraZeneca в свою очередь отметила «расплывчатость» и «неправомерность» доводов пациента. Оценка соотношения пользы и риска применения вакцины была и остается положительной. Компания подчеркнула, что препарат был одобрен регулирующими органами Великобритании и ЕС, а его эффективность и безопасность подтверждается исследованиями.

Юристы фармкомпании добавили, что разработка вакцины стала значительным научным достижением, которое внесло существенный вклад в борьбе с пандемией COVID-19. Кроме того, была оспорена причинно-следственная связь между побочными эффектами вакцины и такими заболеваниями, как тромбоцитопения и тромбоэмболия.

Как сообщает британский регулятор, по состоянию на 23 ноября 2022 года получено 445 сообщений о случаях серьезных тромбоэмболических осложнений (образование тромбов) с сопутствующей тромбоцитопенией (низкое количество тромбоцитов) в Великобритании после вакцинации вакциной от COVID-19 AstraZeneca. После применения вакцины умер 81 человек в Великобритании.

Фото: marcbruxelle/depositphotos

Владимир Заболотских

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