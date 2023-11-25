Минздрав по решению суда отозвал регудостоверение «Драстопа»

Минздрав исключил из Госреестра регистрационное удостоверение на лекарственный препарат «Драстоп» (хондроитина сульфат). Регудостоверение отозвано на основании решения суда.

Из Госреестра ЛС отозвано регистрационное удостоверение на лекарственный препарат «Драстоп» (хондроитина сульфат). Информация опубликована на сайте ГРЛС. Регудостоверение отозвано на основании решения Арбитражного суда Москвы от 30 декабря 2022 года.

Лекарственная форма препарата — раствор для внутримышечного и внутрисуставного введения, 100 мг/мл. Владельцем регудостоверения указана компания World Medicine Ilac San. ve Tic (Турция).

В декабре 2020 года ФАС выдала предписание «Трокас Фарма» (представляет в России интересы World Medicine) о прекращении введения в гражданский оборот препарата «Драстоп», изготовленного с нарушением патентных прав (принадлежат «Диамед-фарма»). «Трокас Фарма» обжаловала это решение. Представители компании настаивали, что показатель вязкости хондроитина сульфата натрия в их лекарстве отличается от того, который описан в изобретении. Но Арбитражный суд Москвы, Девятый арбитражный апелляционный суд и Суд по интеллектуальным правам оставили предписание в силе.

Фото: Freepik

Артем Косенок

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