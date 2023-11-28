Правительство выделило деньги на закупку систем непрерывного мониторинга глюкозы для детей

На закупку систем непрерывного мониторинга глюкозы для детей выделили 5,1 млрд руб. Федеральные средства на условиях софинансирования получат все российские регионы. В 2023 году их объем составит чуть более 1 млрд руб., в 2024 году — 4,1 млрд руб.

Правительство выделило на закупку систем непрерывного мониторинга глюкозы (НМГ) для детей 5,1 млрд руб. Документы, необходимые для реализации новых мер поддержки, подписал премьер Михаил Мишустин, сообщили в правительстве. Соответствующие постановление № 1958 от 22.11.2023 и распоряжение № 3285-р от 22.11.2023 опубликованы на портале правовой информации.

Это позволит обеспечить системами НМГ всех нуждающихся в них детей с сахарным диабетом I типа в возрасте от 2 до 17 лет включительно. Рецепты на бесплатное получение таких систем будут выписывать лечащие врачи-эндокринологи. Ранее системами обеспечивали детей за счет региональных бюджетов, что влияло на их доступность, подчеркнули в правительстве.

Федеральные средства на условиях софинансирования получат все российские регионы. В 2023 году их объем составит чуть более 1 млрд руб., в 2024 году — 4,1 млрд руб.

В сентябре СМИ сообщали о трудностях с поставками средств НМГ. Часть комплектующих попала в обнародованный США ограничительный список, и теперь их ввоз в Россию затруднен. В Минздраве в свою очередь заявили, что никаких сложностей нет: поставки идут в соответствии с заключенными контрактами.

В октябре Минздрав предложил при закупках медицинских изделий при эквивалентных технологических характеристиках отдавать предпочтение продукции отечественных производителей. Ведомство разработало правила выделения средств на оснащение больниц и эндокринологических центров такими медизделиями. В том же месяце ведомство разместило на портале regulation.gov.ru проект постановления, согласно которому регионам выделят на закупку систем НМГ для детей 5 млрд руб.

В начале ноября президент Владимир Путин поручил правительству обеспечить детей системами непрерывного мониторинга глюкозы. Срок исполнения — 1 декабря 2023 года.

Фото: xb100 / Freepik

Артем Косенок

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