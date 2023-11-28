Правительство направит более 33 млрд рублей фонду «Круг добра»

«Кругу добра» правительство направит грант размером более 33 млрд руб. Деньги были выделены из резервного фонда. О других траншах в этом году не сообщалось.

Правительство выделило из резервного фонда «Кругу добра» грант размером более 33 млрд руб. Соответствующее распоряжение № 3304-р от 23.11.2023 опубликовано на портале правовой информации.

В декабре 2022 года правительство выделило из резервного фонда грант на почти 70 млрд руб. О других траншах «Кругу добра» на этот год правительство не сообщало.

В 2021 году на закупку препаратов фонду было направлено 30,8 млрд руб., в 2022 году — 63,2 млрд руб.

Фото: Артем Косенок

Артем Косенок

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