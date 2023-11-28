Novartis сняла обвинения с бывшего сотрудника в разглашении коммерческой тайны

Novartis сообщила об отзыве судебного иска в отношении своего бывшего сотрудника, который теперь работает в Takeda. Компания подозревала его в краже документов, содержащих коммерческую тайну.

Novartis прекратила судебное разбирательство в отношении своего бывшего сотрудника, подозревавшегося в разглашении коммерческой тайны. Об этом стало известно из судебного извещения производителя лекарств.

В рамках процедуры расследования дела кражи коммерческой тайны швейцарская компания запросила проверку внутренних документов Takeda, которая взяла на работу Халеда Шамса Элдина, работавшего ранее в Novartis на должности руководителя отдела по продажам активов и контрактного производства. Как утверждалось, за месяц до смены места работы он отправил себе на электронную почту около 10 тыс. конфиденциальных файлов.

Novartis обратилась с жалобой в Верховный суд штата Массачусетс, однако Takeda проигнорировала ее. Впоследствии швейцарский производитель лекарств прибег к подаче судебного иска, потребовав предоставить доступ к документам японской фармацевтической компании и уволить нового сотрудника. 10 ноября Takeda подала ответное ходатайство об отклонении жалобы.

Неизвестно, удовлетворила ли японская компания требование Novartis или предложила альтернативное решение проблемы. В письме новостному сайту Fierce Pharma швейцарский производитель ответил лишь, что вопрос был урегулирован.

Проблема разглашения коммерческой тайны не нова для фармацевтической сферы. В 2021 году Pfizer обвинила бывшую сотрудницу в краже конфиденциальных файлов, часть из которых содержала информацию о вакцине от COVID-19. Через год компания прекратила судопроизводство.

Фото: novartis.com

Владимир Заболотских

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