«Эндофарм» получил регудостоверения на четыре ветпрепарата

ФГУП «Эндофарм» (Московский эндокринный завод) получил регистрационные удостоверения на четыре ветеринарных препарата в виде растворов. Это «Гепарин натрия», «Эпинефрин», «Диазепам» и «Метоклопрамид», сообщается на сайте предприятия.

Наладить производство ветпрепаратов планируется в 2024 году. «Гепарин натрия» – антикоагулянтное средство прямого действия, его назначают собакам и кошкам для лечения и профилактики тромбоза. «Эпинефрин» относится к адреномиметикам, показан собакам и кошкам при лечении аллергических реакций немедленного типа (в том числе при анафилактическом шоке, интоксикации, крапивнице), асистолии (отсутствии сокращения тканей сердечной мышцы), а также при купировании приступа бронхоспазма во время наркоза.

«Диазепам» – транквилизатор, вещество включено в список III перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в РФ. Возможен для применения только в условиях стационара, назначают для премедикации при хирургических вмешательствах, а также для купирования судорожного синдрома. Последнее средство – «Метоклопрамид» – противорвотное. Применимо для лечения тошноты и рвоты у собак и кошек.

Напомним: на сегодняшний день основным поставщиком гепарина натрия в Россию является Китай. Тем не менее китайское ООО «Северный океан» намерено локализовать его производство на территории подмосковного Воскресенска. Объем инвестиций оценивается в 1 млрд рублей.

Фармсубстанция гепарина натрия необходима для изготовления препаратов для лечения сердечно-сосудистых заболеваний. «У нас уже реализует серьезные проекты Индия, теперь к нам заходит Китай», – прокомментировал глава Московской области Андрей Воробьев появление китайского проекта на территории региона.

Кроме того, ранее сообщалось, что FDA впервые одобрило применение препарата с действующим веществом прегабалин при купировании симптомов тревоги и страха у животных. Bonqat будет назначаться кошкам по рецепту.

gxpnews