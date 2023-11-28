Курчатовский институт поможет Таджикистану восстановить советский ядерный реактор

Российский Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт» поможет Национальной академии наук (НАН) Таджикистана восстановить работу исследовательского ядерного реактора «Аргус», построенного и заброшенного в 1980-х годах. В дальнейшем мощности реактора могут быть использованы в том числе для выпуска онкопрепаратов, сообщает ТАСС.

Реактор на растворах солей «Аргус» так и не был запущен после завершения строительства. В 2016 году правительство Таджикистана поддержало программу его восстановления – на эти цели планировалось потратить три года. В 2021 году местные СМИ заявили о затягивании реализации проекта – тогда работоспособность объекта оценивалась в 85%.

Решение о совместном с российскими учеными восстановлении ректора было принято в ноябре в ходе визита президента Таджикистана Эмомали Рахмона в Москву. Стороны договорились о проведении исследований, в том числе связанных с ядерной физикой и ядерными технологиями, предназначенными для мирный целей.

Кроме того, соглашение предусматривает проведение научных конференций. Документ заключен на пять лет с возможностью дальнейшего продления. Отметим, что аналогичный «Аргусу» реактор находится в Курчатовском институте, он введен в эксплуатацию.

Также ядерный реактор имеется на территории Томского политехнического университета (ТПУ) – к концу 2023 года на нем завершится установка комплекса по массовому производству изотопа (атома определенной массы) лютеция-177. Производство на реакторе ТПУ станет вторым в России.

gxpnews