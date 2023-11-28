В РФ одобрен применяемый для задержки овуляции дженерик «Цетротида»

«АйВиФарма» получила от Минздрава РФ регистрационное удостоверение на препарат «Цетрореликс» (цетрореликс) – дженерик референтного «Цетротида» с тем же действующим веществом от Merck KGaA. Средство применимо в области вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ).

Препарат вызывает задержку подъема уровня лютеинизирующего гормона у женщин, что отсрочивает период наступления овуляции. Это необходимо для предотвращения преждевременной овуляции у пациенток клиник ВРТ при контролируемой стимуляции овуляции.

Ранее ГК «Р-Фарм» заявила о получении регудостоверений на микрожидкостные чипы, применяемые в области ВРТ, в частности, в процессе лечения мужского бесплодия. Медизделия предназначены для разделения сперматозоидов по их подвижности в микросреде для дальнейшего применения в оплодотворении.

Использование чипов позволяет избежать нескольких этапов подготовки спермы к этому процессу, которые способны повредить живую клетку, – например центрифугирование.

«Число случаев мужского бесплодия неуклонно растет. Сейчас мужской фактор является причиной бесплодия в паре уже в 50% случаев. Регистрация в России микрожидкостных чипов даст возможность специалистам использовать инновационную методику, чтобы помочь парам с мужским фактором бесплодия получить долгожданную беременность», – считают в ГК «Р-Фарм».

gxpnews