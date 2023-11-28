Vivodyne развивает проект по выращиванию человеческих органов для КИ лекарств

Американская Vivodyne, которая позиционирует себя как компания, меняющая представление человечества о методах разработки лекарств, привлекает финансирование для развития проекта по выращиванию в лаборатории тканей человеческих органов. На эти цели будет направлено $38 млн, сообщает Business Wire.

С помощью 3D-микрофлюидики Vivodyne создала более 20 типов тканей органов человека (кишечника, дыхательных путей, плаценты, скелетной мышцы, печени и других, а также солидной опухоли), которые имитируют естественную физиологию и функции человека.

Финансирование будет способствовать развитию исследовательской линии Vivodyne, в частности прогностического комплекса искусственного интеллекта, который призван определять возможные мишени для борьбы с заболеваниями и предсказывать реакцию пациентов на новые лекарства путем тестирования непосредственно на этих лабораторных тканях.

Инновационный метод Vivodyne позволяет получить результаты на уровне пациента до проведения клинических испытаний новых лекарств. Это, считают в компании, позволит генерировать обширные наборы данных, которые станут основой для следующего поколения искусственного интеллекта, обучаемого человеком, для открытия лекарств.

Уже сейчас, используя свою платформу искусственного интеллекта, компания разработала и усовершенствовала различные виды лекарств, включая малые молекулы, конъюгаты антитело – лекарство, антитела к мРНК-содержащим липидным наночастицам и клеточную терапию.

«Мы используем эти выращенные в лабораторных условиях человеческие „подопытные” органы для открытия и разработки новых методов лечения заболеваний человека. В результате мы получаем огромные объемы сложных данных о человеке – больше, чем можно получить в ходе любого клинического испытания, – и обучаем на их основе мультимодальные модели для прогнозирования и повышения безопасности и эффективности новых лекарств», – заявил генеральный директор и соучредитель Vivodyne Андрей Георгеску.

По словам коммерческого директора Vivodyne Сьюзен Биллингс, биофармацевтические компании зачастую сталкиваются с проблемой, когда годы исследований и значительные финансовые вложения сталкиваются с непредсказуемостью результатов клинических испытаний. «Следующий рубеж развития терапии основан на достижении большей доклинической уверенности до того, как лекарства войдут в клинические испытания. <…> Это самая большая проблема биотехнологий и наша главная задача», – сказала она.

Ранее сообщалось, что ученым удалось создать в лаборатории модель человеческого эмбриона без использования сперматозоидов и яйцеклеток, применив только стволовые клетки. Это открытие также может служить подспорьем в изучении лекарств, применяемых на этапе беременности.

gxpnews