Минэкологии Подмосковья: «Глобалхимфарм» устроил свалку вместо фармпроизводства

Минэкологии Московской области направило в адрес фармкомпании «Глобалхимфарм» («дочка» холдинга «Фармстандарт») предостережение о недопустимости нарушений после того, как на арендованном ей участке в городском округе Долгопрудный обнаружили свалку строительных отходов. Жалобу на сброс мусора на участке в ведомство направили местные экоактивисты. Об этом говорится на сайте министерства.

Уточняется, что площадь незаконной свалки составляет около 1 гектара. «В ходе осмотра территории сотрудники полиции задержали и отправили на спецстоянку экскаватор, с помощью которого размещался строительный мусор. Поэтому арендатору объявлено предостережение с требованием прекратить незаконную деятельность по обращению с отходами», – отметили в пресс-службе ведомства, добавив, что ситуация остается на контроле министерства.

Напомним: компания «Глобалхимфарм» заключила договор аренды земельного участка с администрацией Долгопрудного в начале 2023 года с целью организации на этой территории предприятия по импортозамещающему производству фармацевтических субстанций. Участок предоставлен на льготных условиях – по региональной программе поддержки импортозамещающих проектов «Земля за 1 рубль».

gxpnews