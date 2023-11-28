Daiichi Sankyo поставит 1,4 млн доз вакцины против COVID в Японию

Соглашение о поставках Daiichi было заключено в феврале 2023 года, после этого компания приступила к строительству первого в Японии завода по выпуску местных мРНК-вакцин от нового коронавируса в городе Китамото.

За счет ввода в эксплуатацию объекта фармкомпания рассчитывает к 2024 финансовому году (начнется 1 апреля 2024 года) обеспечить ежегодный выпуск около 20 млн доз мРНК-вакцин.

Первоначальная версия DS-5670 была одобрена в Японии еще в августе и разрешена в качестве ревакцинационной дозы для предотвращения заболеваний, вызванных инфекцией SARS-CoV-2. Заявка на одобрение соответствующего препарата Daiichi Sankyo была направлена в японский Минздрав в январе нынешнего года.

gxpnews