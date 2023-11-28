Бизнес заплатил только 40 млрд рублей из ожидаемых 300 млрд в виде налога на сверхприбыль

Три четверти российских компаний заплатят в бюджет налог на сверхприбыль с учетом скидки — по ставке 5% вместо 10%. Сумма платежей составит 225 млрд руб. Минфин ожидает, что соберет в этом году 300 млрд руб. Пока бюджет получил только 40 млрд руб. из них.

Ожидается, что бизнес заплатит с учетом скидки 225 млрд руб. налога на сверхприбыль. До конца ноября его внесут примерно три четверти компаний, которые подпадают под сбор. Об этом заявил «Известиям» президент Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин.

Ранее на расширенном заседании Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что бюджет пока получил 40 млрд руб. из ожидаемых 300 млрд. По его словам, основной период уплаты будет ноябрь-декабрь, поэтому в ведомстве надеются, что до конца года «планируемая цифра в ту или иную сторону будет выполнена». Также ранее в министерстве сообщали, что общее число плательщиков составит около 2,5 тыс.

По оценкам экспертов, опрошенных «Известиями», относительно размеров бюджета доходы от этого налога могут показаться небольшими — около 1% от общих поступлений по итогам 2023 года (300 млрд руб. от 28,7 трлн руб.). Однако эта сумма сопоставима с расходами на культуру и СМИ вместе взятыми.

О том, что Минфин готовит поправки в налоговое законодательство, которые позволят крупному бизнесу сделать взнос в бюджет, стало известно в феврале 2023 года. Ожидается, что такая мера позволит привлечь порядка 300 млрд руб. В марте Силуанов, выступая на съезде РСПП, заявил, что деньги от единовременного платежа бизнеса в бюджет страны пойдут на инфраструктуру, социальные расходы и в итоге вернутся предпринимателям. В середине июня законопроект о налоге на сверхприбыль для крупных компаний был одобрен на заседании правительства и внесен в Госдуму. В конце июля нижняя палата парламента приняла закон.

Ставка налога составит 10% от суммы превышения прибыли за 2021—2022 годы над аналогичным показателем за 2018—2019 годы. Налог уплачивается не позднее 28 января 2024 года, а его сумма исчисляется налогоплательщиками самостоятельно. Сумму налога можно снизить в два раза — до эффективной ставки в 5%, если перечислить обеспечительный платеж с 1 октября по 30 ноября 2023 года. В законопроекте предлагается реализовать такое решение через налоговый вычет. Средства от налога будут направлены на поддержку и развитие социальной сферы.

«ФВ» составил список фармкомпаний, которые могут попасть под единовременный взнос. С помощью базы СПАРК были проанализированы финансовые показатели компаний за 2021 год. Выборка сделана по виду деятельности, куда попали аптеки, дистрибьюторы и производители лекарств и медизделий. В итоге получилось, что у 66 компаний прибыль до налогообложения в 2021 году была выше 1 млрд руб.

Фото: katemangostar/Freepik

Артем Косенок

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