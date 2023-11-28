Эксперты обсудили проблемы с новыми фармреестрами и рентабельностью аптек

Аптекам приходится дублировать информацию о каждом изменении в жизни сотрудников в несколько ведомств, к которым добавился федеральный регистр медицинских работников. Это усложнило документооборот. Об этом шла речь на первом съезде Российской ассоциации аптечных сетей (РААС), прошедшем 24 ноября. Также участники рынка обсуждали вопрос низкой маржи и рентабельность аптек.

Кадры и документооборот

Документооборот аптек усложнился за последние несколько лет, этому способствовало в том числе появление федерального регистра медработников (ФРМР) и федерального реестра медорганизаций (ФРМО). Об этом рассказала генеральный директор сети «Фармленд» Аделя Кальметьева. Она напомнила, что бухгалтерии аптек ежеквартально отправляют отчеты по НДФЛ, по страховым взносам, с 1 января 2023 года в налоговую инспекцию подаются персонифицированные сведения о выплатах по каждому сотруднику. Отдел кадров в течение одного дня должен подать в Социальный фонд сведения о приеме, увольнении, переходе в другое структурное подразделение, в течение трех дней надо передать изменения по сотрудникам в военкоматы, так как все фармработники военнообязанные. При этом в военкоматы передается больше сведений — замена фамилии, прописки, рождение детей. Часть этих сведений теперь подается в ФРМР.

«Нас зачем-то заставляют передавать сведения в ФРМО. Но мы ведь не больница, у нас нет томографа, зачем Минздраву знать сколько у нас шкафов, сколько тряпок, как они маркируются», —– отметила руководитель «Фармленда».

По ее словам, в нашей стране достигнут тот уровень автоматизации, который позволяет передавать сведения о гражданах из одной государственной базы данных в другую. Тем не менее бизнесу приходится дублировать информацию в различные органы.

Проблемы дублирования информации со временем могут решиться, так как реестры созданы совсем недавно, полагает исполнительный директор СРО ААУ «СоюзФарма» Мария Литвинова. По ее мнению, надо вести диалог с властью, чтобы решить проблемы документооборота. Тем не менее фармреестр необходим для оценки ситуации с кадрами в отрасли, для решения проблемы кадрового голода.

О дефиците кадров говорили многие участники форума, при этом крупным сетям удается справиться с этой проблемой, рассказали представители «36,6», «Магнит Фармы», «Фармлэнда». Конкуренция за кадры ведет к повышению зарплат. «Мы, наверное, единственная отрасль, где низкая маржа, низкие цены и высокие зарплаты у первостольников», — отметила Кальметьева.

Где маржа

Вопрос низкой маржи поднял генеральный директор «Магнит Фармы» Сергей Буйлов: «Я достаточно новый человек в фарме, работал в FMCG и там рентабельность выше. Это связано с тем, что поставщики там гораздо больше инвестируют в ритейл, чем фармпроизводители. Мы разговаривали с фармпроизводителями и выяснили: они уверены, что фармацевт не влияет на выбор препарата, но это не так».

Руководитель компании «Эркафарм» Анастасия Карпова поинтересовалась, о каком уровне маржи идет речь. Буйлов ответил, что при условии растущих зарплат сотрудников, арендных платежей и прочего редкая аптечная сеть может выжить с коммерческой маржой меньше 28—30%, но не все Rx-производители готовы дать такой бонус.

Большого отклика у участников форума это предложение не получило. Директор Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев отметил, что, может быть, не всегда надо все перекладывать на плечи производителя, а посмотреть шире. Например, иметь «окрашенные деньги» для малообеспеченных слоев населения, чтобы они могли тратить эти средства только на лекарства. Он также полушутя предупредил представителя «Магнит Фармы», что главное не говорить о повышении маржи в Госдуме, иначе вновь встанет вопрос об ограничении бонуса.

Действительно, несколько лет назад в Госдуму был внесен и даже одобрен в первом чтении законопроект, ограничивающий размер бонуса фармпроизводителя аптекам 5%. По словам депутата Госдумы Евгения Нифантьева, пока этот законопроект не продвинулся. На это есть, по его мнению, объективные причины.

«Фармрынок сложился таким образом, что деньги, которые даются производителем, в итоге перераспределяются в уменьшение цены на полке. С точки зрения экономики аптека может заменить потерю маркетингового бюджета только повышением цены. Поняв это, законодатели пока не возвращаются к этому вопросу. Они могут к нему вернуться, если будет явный перевес аптечных сетей с точки зрения давления на производителей и будет резкое уменьшение доходности производителей», — рассказал он.

Председатель координационного совета РААС и генеральный директор аптечной сети «Ригла» Александр Филиппов полагает, что доходность аптек могло бы повысить расширение ассортимента.

Есть и другие меры, которые могли бы, по его словам, облегчить деятельность аптеки. Например, необходимо решить вопрос с эквайрингом, так как лекарства — такой же социальный товар, как и продукты, у аптек много времени отнимает согласование вывесок, подготовка антитеррористических паспортов и другие обязательства. Наконец, чтобы решить кадровый вопрос, можно рассмотреть льготы для сотрудников, проработавших за первым столом много лет. «У нас есть льготы для IТ-работников по ипотеке и другие. Никакими мерами мы не повысим престиж фармацевта, если не дадим ему какую-то конкретику», — полагает Филиппов. Все перечисленные проблемы, по его словам, в дальнейшем намерена решать РААС.

Фото: Игорь Чунусов

Елена Калиновская

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