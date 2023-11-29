Компания «Полисан» приобрела еще одну площадку под фармпроизводство в Санкт-Петербурге

Санкт-петербургская фармкомпания «Полисан» приобрела участок площадью 11 га в промышленном парке «Софийский» в Санкт-Петербурге. Решение принято в связи с нехваткой производственных мощностей на фоне роста номенклатуры выпускаемых лекарств. Об этом рассказало издание «Деловой Петербург».

Как уточнил генеральный директор «Полисана» Дмитрий Борисов, на новой площадке сначала появится распределительный центр, а после будут строиться производственные мощности. Старт работ запланирован на 2024 год. Сумма сделки и дальнейших инвестиций в проект не раскрывается.

«Арендовать предлагаемые на рынке площади мы не можем, поскольку фармацевтические склады имеют определенную специфику. Выбор участков под строительство, тем более с учетом наших требований, в черте Петербурга сегодня минимален. Площадка в „Софийском” подходит нам в том числе благодаря удачному расположению из-за близости к крупным транспортным артериям, таким как Московское шоссе и КАД», – прокомментировал приобретение Борисов.

Не учитывая последнее приобретение, «Полисан» владеет фармзаводом в Санкт-Петербурге и заводом по производству активных фармсубстанций в Белгороде. Предприятия выпускают четыре оригинальных препарата, ежегодный объем выпуска которых достигает более 26 млн упаковок. В ближайшие несколько лет компания намерена выпустить еще шесть оригинальных препаратов.

Кроме того, «Полисан» инвестирует 250 млн рублей в запуск двух производственных линий для наращивания объема выпуска капсул и ампул. Мощность составит 24 тысячи единиц для ампул и 40 тысяч единиц для капсул в час. Большая часть инвестируемых средств – займы по госпрограммам развития промышленности.

gxpnews