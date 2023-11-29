Neumora начала КИ ЛП от шизофрении

Американская биофармацевтическая компания Neumora Therapeutics объявила о начале первой фазы клинического исследования по оценке действия однократной и возрастающей многократной дозы инновационного препарата NMRA-266.

«Начало исследования первой фазы КИ является важным шагом в разработке NMRA-266. В доклинических исследованиях NMRA-266 продемонстрировал благоприятный фармакологический профиль, включающий высокую эффективность и селективность относительно подтипа рецептора M4», – заявил Роберт Ленц (Robert Lenz), доктор M.D., Ph.D., исполнительный вице-президент и руководитель развития исследований Neumora Therapeutics.

Компания считает, что NMRA-266, являясь селективным аллостерическим модулятором, положительным по рецептору М4, обладает потенциалом для обеспечения антипсихотической эффективности, минимизируя при этом побочные эффекты, связанные с современными антипсихотиками и другими неселективными мускариновыми агонистами.

«Соединения, нацеленные на мускариновые рецепторы, продемонстрировали высокую активность в многочисленных КИ, усиливая потенциал этого класса лекарств как подхода к лечению шизофрении и других нервно-психических расстройств», – отметил Джон Х. Кристал, доктор медицины, профессор трансляционных исследований и профессор психиатрии, неврологии и психологии, заведующий кафедрой психиатрии Йельской медицинской школы.

NMRA-266 представляет собой исследуемый положительный аллостерический модулятор подтипа мускариновых рецепторов М4. В то время как современные антипсихотики, одобренные для лечения шизофрении, действуют главным образом путем блокирования дофаминовых рецепторов D2, все больше данных подтверждают правильность подхода, нацеленного на мускариновый рецептор М4, чтобы вызвать антипсихотические эффекты без нежелательных явлений, свойственных антипсихотикам первого и второго поколения. Neumora получила исключительную лицензию на определенные права интеллектуальной собственности, связанные с NMRA-266, от Университета Вандербильта, включая патент на состав вещества, действующий до 2042 года.

Neumora Therapeutics – это американская биофармацевтическая компания, которая занимается разработкой терапевтических методов лечения заболеваний головного мозга, таких как шизофрения, болезнь Альцгеймера, болезнь Паркинсона, депрессивного и биполярного расстройства. В 2021 году Amgen вложила $100 млн в акционерный капитал Neumora Therapeutics.

gxpnews