ВОЗ разрешила экстренное использование обновленной вакцины Novavax от COVID-19

Обновленная вакцина Novavax получила разрешение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на экстренное использование для активной иммунизации с целью предотвращения COVID-19 у лиц в возрасте 12 лет и старше.

«Разрешение ВОЗ для экстренного использования нашей обновленной вакцины против COVID-19 на белковой основе, не содержащей мРНК, позволяет ускорить получение разрешений регулирующих органов для 194 государств-членов и закупочных агентств ООН, таких как ЮНИСЕФ, тем самым поддерживая справедливый доступ к нашей вакцине во всем мире», – заявил Джон К. Джейкобс, президент и главный исполнительный директор Novavax.

«Сельские или труднодоступные районы могут выиграть от простоты транспортировки и хранения нашей вакцины. Будучи частью диверсифицированного портфеля вакцин, наша вакцина может сыграть важную роль, помогая защитить людей во всем мире от новейших вариантов», – добавил глава компании. Вакцина Novavax может храниться при температуре от 2 до 8 градусов по Цельсию, срок годности ЛП составляет 12 месяцев.