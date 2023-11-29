КИ Dupixent для лечения ХОБЛ достигло своей главной цели

Второе исследование третьей фазы препарата при хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) показало, что Dupixent (dupilumab) снижает на 34% число обострений. Исследование NOTUS также подтвердило, что лечение Dupixent привело к быстрому и значительному улучшению функции легких через 12 недель и сохранялось в течение 52 недель. При согласовании с регуляторами ЛП может стать первым одобренным биологическим препаратом для лечения этого заболевания.

В исследовании NOTUS оценивалось экспериментальное применение ЛП по сравнению с плацебо у взрослых, которые в настоящее время получают максимальную стандартную ингаляционную терапию (тройную терапию) с неконтролируемой ХОБЛ и признаками воспаления второго типа (т. е. эозинофилов крови ≥ 300 клеток на мкл). Эти результаты были получены в результате промежуточного анализа и, учитывая подавляющую положительную эффективность первичной конечной точки, будут считаться первичным анализом исследования. Sanofi и Regeneron планируют представить данные этого повторного исследования, а также положительные результаты исследования BOREAS третьей фазы в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) к концу года.

Ранее FDA предоставило Dupixent статус «прорывной терапии» в качестве дополнительного поддерживающего лечения у взрослых пациентов с неконтролируемой ХОБЛ, связанной с обострениями в анамнезе и эозинофильным фенотипом, на основании положительных результатов BOREAS.

В 2022 году продажи препарата Dupixent выросли на 43%, до €1,96 млрд ($2 млрд), превзойдя ожидания аналитиков, что было обусловлено высоким спросом на препарат. В 2020 году аналитики Jefferies сообщили, что на пике продаж ЛП достигнет $12,5 млрд (около €10,8 млрд), что превзойдет даже запланированную цель компании в €10 млрд.

gxpnews