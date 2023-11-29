Аукцион Центра лекобеспечения на поставку «Золгенсмы» не состоялся

Конкурсная комиссия Федерального центра планирования и организации лекарственного обеспечения граждан подвела итоги аукционов на поставку для «Круга добра» препарата «Карзиба» (МНН динутуксимаб бета) для терапии нейробластомы. Компания «Ирвин 2» единственная подала заявки на участие в двух аукционах, с ней и будут заключены контракты на поставку по начальной (максимальной) цене. Результаты аукционов размещены на портале zakupki.gov.ru.

Аукцион на поставку 50 упаковок «Золгенсмы» (МНН онасемноген абепарвовек) более чем за 4,5 млрд рублей не состоялся из-за отсутствия заявок на участие. 9 декабря 2021 года «Золгенсма» была зарегистрирована в РФ.

В 2022 году Минздрав РФ выдал разрешение компании Biocad на проведение первой и второй фазы клинических исследований педиатрического препарата для лечения спинальной мышечной атрофии (аналог «Золгенсмы»).

№ МНН, лек. форма и дозировка Количество Цена за ед., руб. Начальная (максимальная) цена контракта, руб. Поставщик 1 Онасемноген абепарвовек, раствор для инфузий, 2×10^13 вектор-геномов/мл 50,00шт. (упак.) 91 910 500,00 4 595 525 000,00 Не подано ни одной заявки на участие в закупке 2 Динутуксимаб бета, концентрат для приготовления раствора для инфузий, 4,5 мг/мл 81,00 мл 204 411,90 16 557 363,90 ООО «Ирвин 2» 3 Динутуксимаб бета, концентрат для приготовления раствора для инфузий, 4,5 мг/мл 18,00 мл 204 411,90 3 679 414,20 ООО «Ирвин 2»

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