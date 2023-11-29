Экспертный совет «Круга добра» обновил категории детей с нейробластомой с показанием назначения ЛП Dinutuximab beta

Экспертный совет фонда «Круг добра» принял решение обновить категории детей с критериями назначения лекарств при нейробластоме, которым показано назначение незарегистрированного препарата Unituxin (Dinutuximab beta). В обновленный список вошли дети с нейробластомой/ганглионейробластомой в возрасте постановки диагноза от 0 до 18 лет.

Нейробластома – разновидность рака, который возникает из незрелых нервных клеток, называемых нейробластами. Это самая частая экстракраниальная солидная опухоль детского возраста.

«„Круг добра” работает в тесной связке с профессиональным медицинским сообществом, – говорит директор по медицинским вопросам фонда Валерия Богданова. – Обновление категорий детей, ранее утвержденных экспертным советом фонда, – важная часть такого взаимодействия, которая позволяет подопечным фонда получать эффективную и безопасную терапию».

Ранее Правительство РФ внесло изменения в правила предоставления субсидий фонду «Круг добра».

gxpnews