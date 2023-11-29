AstraZeneca не смогла добиться отмены регистрации дженерика препарата Тагриссо

Как посчитал суд, AstraZeneca не смогла доказать, что в Осимертинибе от «Аксельфарма» содержится действующее вещество, защищенное патентом. На ходатайство истца о назначении экспертизы суд ответил отказом.

Спор о нарушении патента между AstraZeneca, Минздравом России и «Аксельфармом» длится с 2021 года. Иностранная компания подавала в суд иск с целью отозвать из Минздрава заявление «Аксельфарма» о регистрации дженерика и запретить компании регистрацию препаратов с МНН осимертиниб, пока не закончится действие патента AstraZeneca на собственный препарат, то есть до 2032 года.

В мае 2023 года отечественной компании все же удалось зарегистрировать Осимертиниб. Тогда AstraZeneca подала иск в Арбитражный суд Москвы, чтобы оспорить решение Минздрава. В этот раз «Аксельфарм» выступала в качестве третьего лица.

Тагриссо применяется при немелкоклеточном раке легких. МНН осимертиниб в составе препарата создан британско-шведской компанией и охраняется Евразийским патентным ведомством до 2032 года. В реестре ЖНВЛП цена за упаковку – 251,1 тысяча рублей без НДС. В первой половине 2023 года объем закупок в России по госзаказу составил 2,95 млрд рублей.