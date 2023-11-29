AstraZeneca не смогла добиться отмены регистрации дженерика препарата Тагриссо

Арбитражный суд Москвы отклонил иск AstraZeneca о признании незаконным решения Минздрава РФ о регистрации дженерика противоопухолевого препарата Тагриссо (осимертиниб) – Осимертиниб от «Аксельфарма». В AstraZeneca настаивали: дженерик нарушает действующий до 2032 года евразийский патент на Тагриссо, но в Минздраве парировали, что подготовка к регистрации и сама регистрация дженерика не задевают права британско-шведской фармкомпании.
Как посчитал суд, AstraZeneca не смогла доказать, что в Осимертинибе от «Аксельфарма» содержится действующее вещество, защищенное патентом. На ходатайство истца о назначении экспертизы суд ответил отказом.
Спор о нарушении патента между AstraZeneca, Минздравом России и «Аксельфармом» длится с 2021 года. Иностранная компания подавала в суд иск с целью отозвать из Минздрава заявление «Аксельфарма» о регистрации дженерика и запретить компании регистрацию препаратов с МНН осимертиниб, пока не закончится действие патента AstraZeneca на собственный препарат, то есть до 2032 года.
В мае 2023 года отечественной компании все же удалось зарегистрировать Осимертиниб. Тогда AstraZeneca подала иск в Арбитражный суд Москвы, чтобы оспорить решение Минздрава. В этот раз «Аксельфарм» выступала в качестве третьего лица.
Тагриссо применяется при немелкоклеточном раке легких. МНН осимертиниб в составе препарата создан британско-шведской компанией и охраняется Евразийским патентным ведомством до 2032 года. В реестре ЖНВЛП цена за упаковку – 251,1 тысяча рублей без НДС. В первой половине 2023 года объем закупок в России по госзаказу составил 2,95 млрд рублей.
Источник: РИА Новости
Фото: freepik.com