RNC Pharma сообщила о росте с начала года розничных продаж ветпрепаратов

Розничный рынок ветпрепаратов в России показывает уверенный рост, говорят данные RNC Pharma. Так, в рублевом выражении рынок увеличился более чем на 24% и достиг объема в 27,7 млрд руб. Показатель динамики в натуральном выражении достигал 11,6%. Основным драйвером роста рынка стала динамика в онлайн-канале.

По итогам периода с января по сентябрь 2023 года розничный рынок ветеринарных ЛП в России показывает уверенный рост – в рублевом выражении рынок увеличился по сравнению с I—III кварталами 2022 года более чем на 24% и достиг объема в 27,7 млрд руб. (в розничных ценах, включая НДС). Показатель динамики в натуральном выражении достигал 11,6%, объем рынка в минимальных единицах дозирования (МЕД) составил 173 млн штук. Основным драйвером роста рынка стала взрывная динамика в онлайн-канале: в 2,3 раза в рублевом выражении и в 2,7 в натуральном. Офлайн также растет, отмечают аналитики RNC Pharma. Однако показатели динамики не столь впечатляющие: порядка +14,5% в рублевом выражении и +2,6% в МЕД.

Продолжается рост ассортимента ветеринарных препаратов, представленных в рознице. По сравнению с I—III кварталами 2022 года общее число представленных в ритейле SKU выросло на 12 наименований (до 6631 штуки). Из них 3867 представлены продукцией российских производителей. Интересно, что общее количество товарных позиций отечественного производства за год увеличилось на 38 наименований – фактически именно российские компании обеспечили развитие ассортимента на рынке.

При этом отечественные игроки в текущем году серьезно укрепляли свои рыночные позиции. Так, рублевая доля российских компаний за первые три квартала 2023 года составила 41,5%, в аналогичном периоде 2022 года этот показатель не превышал 38,8%. Однако это сопровождалось сокращением натуральной доли в анализируемом периоде: 58,6% проданных МЕД были произведены российскими компаниями, тогда как годом ранее этот показатель составлял 61,8%. Здесь, очевидно, приходится жертвовать продажами препаратов прошлых поколений, которые постепенно вытесняются более эффективными современными аналогами. Абсолютным лидером среди российских компаний как в денежном, так и в натуральном выражении остается «Агроветзащита», компания при этом смогла нарастить продажи на 38% (в рублях). Из числа лидеров с точки зрения динамики продаж отметим компанию «Ветучасток» (рост в 12,9 раза). Данный игрок представлен в рознице только двумя продуктами: НПВС «Неболин-Вет» и препаратом для лечения вирусного перитонита у кошек «Коронакэт». Однако аналитики отмечают, что производство данных препаратов локализовано на территории Белоруссии.

США в рейтинге стран-поставщиков по-прежнему сохраняют второе место с показателем 33,6% (на 6,6% меньше, чем годом ранее). Тем не менее именно американские компании занимают первые три места в рублевом рейтинге компаний-производителей: «Зоэтис» (12,6%), МСД (10,7%) и «Эланко» (10,2%). Однако если «Зоэтис» и «Эланко» демонстрируют положительную динамику продаж в денежном выражении, МСД в анализируемом периоде потеряла 32%, даже несмотря на параллельные поставки ряда продуктов компании в Россию.

Доля отечественных производителей на розничном рынке ветеринарных ЛП



Фото: gpointstudio/Freepik

Артем Косенок

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