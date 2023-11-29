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Для системы маркировки установили случаи запрета продажи БАД

Названы случаи, при которых система маркировки может запретить продажу БАД, дезинфицирующих средств и воды. Так, в перечне указаны такие причины, как отсутствие в системе маркировки сведений о товаре и истекший срок годности.

Правительство утвердило перечни случаев, при которых система маркировки может запретить продажу биологически активных добавок (БАД), дезинфицирующих средств и воды. Соответствующее постановление № 1944 от 21.11.2023 опубликовано на портале правовой информации. Документ вступит в силу через месяц после официального опубликования.

Так, согласно постановлению, для запрета продажи БАД, например, указаны следующие причины:

  • сведения о таком товаре отсутствуют в системе маркировки;
  • на момент продажи такой товар отмечен как выведенный из оборота;
  • продажа товара приостановлена или запрещена надзорным органом;
  • информация о вводе товара в оборот отсутствует в системе маркировки;
  • у продукции истек срок годности;
  • код проверки товара не соответствует характеристикам средства идентификации.

Срок введения запрета продажи на основании информации, полученной из системы мониторинга в режиме онлайн, указан 1 ноября 2024 года.

В России правила маркировки отдельных медицинских изделий, БАД и кожных  антисептиков вступили в силу с 1 октября.
Фото: ededchechine/Freepik

Артем Косенок
pharmvestnik

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29 ноября, 2023 | Просмотров: 65