Из Госреестра отозвали шесть регудостоверений лекарств

Из Госреестра исключены шесть регистрационных удостоверений на лекарственные препараты. Информация об этом опубликована на сайте ГРЛС. Регуляторные решения в отношении всех лекарств вынесены на основании заявлений от владельцев регистрационных удостоверений или их уполномоченных представителей.

Из реестра исключены четыре РУ на препараты компании «ПФК Обновление» — это средства для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки «Викалин» и «Викаир». Оба бренда выпускаются в форме таблеток и обладают антисептическим и вяжущим действием. «Обновление» также отозвала РУ на препарат для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей «Эуфиллин» (МНН аминофиллин) в таблетках. Все перечисленные лекарства имеют зарегистрированные аналоги в России. Также компания отозвала антисептические глазные капли «Авитар» (МНН борная кислота+цинка сульфат) — это средство не имеет аналогов с действующим регудостоверением.

Из ГРЛС исключен антибактериальный препарат «Ко-тримоксазол-Акри» (МНН ко-тримоксазол [сульфаметоксазол+триметоприм]) в таблетках от компании «Акрихин» — у этого лекарства есть зарегистрированные аналоги других компаний.

Также из реестра отозвано РУ на препарат «Колдро-Икс» (МНН кофеин+парацетамол+терпингидрат+фенилэфрин+[аскорбиновая кислота]) от компании GSK. Лекарство применяется для устранения симптомов простуды и ОРЗ. У данного средства есть один полный аналог от индийской компании «Наброс Фарма Пвт.Лтд.»

Из реестра исключены следующие лекарственные препараты:

«Эуфиллин» (аминофиллин), таблетки, РУ — ЛСР-002209/07 от 15.08.2007; «Ко-тримоксазол-Акри» (ко-тримоксазол [сульфаметоксазол+триметоприм]), таблетки, РУ — Р N000681/02 от 03.12.2009; «Колдро-Икс» (кофеин+парацетамол+терпингидрат+фенилэфрин+[аскорбиновая кислота]), таблетки, РУ — П N015713/01 от 24.06.2009; «Викалин» (аира корневища+висмута субнитрат+келлин+крушины ольховидной кора+магния карбонат+натрия гидрокарбонат+рутозид), раствор для приема внутрь, РУ — ЛС-000648 от 27.04.2010; «Викаир», таблетки, РУ — ЛС-000567 от 27.04.2010; «Авитар» (борная кислота+цинка сульфат), капли глазные, РУ — ЛСР-001699/10 от 04.03.2010.

Также из Госреестра была отозвана одна фармсубстанция — Дапаглифлозина пропандиола моногидрат, субстанция-порошок, РУ — ФС-001932 от 20.08.2019, производитель СК «Биотек Айрленд Лимитед» (Ирландия).

Фото: Догузова Вероника

Вероника Догузова

pharmvestnik