Компания Novartis повысила целевой показатель роста продаж до 5% в год

Рост целевого показателя был обусловлен сокращениями расходов компании, успешными испытаниями препарата от рака молочной железы, повышенным спросом на препарат от рака простаты и вакцину для самостоятельного применения при рассеянном склерозе. Novartis сообщила, что стремится к 40% рентабельности основной операционной прибыли к 2027 году, что на 5% выше показателей прошлого года.

«Компания Novartis завершила трансформацию в „чистую” инновационную фармацевтическую компанию, обеспечив значительный рост основной прибыли и свободного денежного потока, сохраняя при этом высокие операционные показатели. Мы по-прежнему привержены реализации нашей целенаправленной стратегии и созданию значительной акционерной стоимости в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе, о чем свидетельствует наш повышенный среднесрочный прогноз продаж до 5% среднегодового темпа роста и ~40%+ основной операционной прибыли», – сказал Вас Нарасимхан, генеральный директор Novartis.

КИ Kisqali – препарата от рака молочной железы – доказало, что ЛП помогает более широкой группе пациентов, и Novartis заявила, что видит пиковый годовой потенциал продаж препарата от метастатического заболевания в $4 млрд. Прогноз продаж также подкреплен повышенным спросом на ЛП Pluvicto, прецизионную лучевую терапию против рака простаты, и вакцину Kesimpta для самостоятельного применения при рассеянном склерозе.

«Наш портфель направлен на предоставление ценных активов в четырех основных терапевтических областях и полную реализацию потенциала наших передовых технологических платформ, которые могут обеспечить значительный рост в будущем», – добавил руководитель компании.