Экс-председатель ФСС стал заместителем главы Роспотребнадзора

Согласно распоряжению правительства, от занимаемой должности зампреда в фонде Поликашин освобожден. Информации о том, кто займет его место, на данный момент нет.

Алексей Поликашин окончил Московский государственный университет экономики, статистики и информатики (МЭСИ) в 2000 году по специальности «финансы и кредит». В 2003 году проходил повышение квалификации в Высшей школе экономики в сфере «государственные закупки», а в 2009 году получил степень магистра по государственному управлению и местному самоуправлению в Нижегородском государственном университете им. Н.И. Лобачевского.

В 2002 году специалист стал старшим научным сотрудником в Министерстве атомной промышленности РФ. Позднее, вплоть до 2003 года, был заместителем заведующего отделом методологии проектирования и финансирования работ по геологическому изучению недр во Всероссийском НИИ экономики минерального сырья.

В 2003 году Поликашин перешел на работу в Минприроды, где до 2006 года занимал различные должности, затем был назначен руководителем аппарата зампредседателя правительства Нижегородской области по развитию имущественно-земельных отношений, предпринимательства, охране окружающей среды и объектов культурного наследия.

На этом посту он проработал недолго – в том же году Поликашина пригласили на должность первого замглавы Министерства поддержки и развития малого предпринимательства потребительского рынка и услуг Нижегородской области, где он трудился в течение четырех лет.

С 2010 по 2011 год Алексей Поликашин был на должности замдиректора департамента развития конкуренции в Министерстве экономического развития РФ. После он снова вернулся в Нижегородскую область на пост замглавы администрации, где занимался вопросами развития экономики, предпринимательства и инвестиционного потенциала. В 2012 году Поликашина пригласили стать советником гендиректора ОАО «Янтарьэнерго» по взаимодействию с дочерними зависимыми обществами.

В ФСС специалист пришел в 2013 году – сначала на должность руководителя бюджетного департамента. В 2016 году Алексея Поликашина повысили до заместителя председателя фонда, а в феврале 2021 года он стал врио председателя ФСС.

В начале 2023 года Пенсионный фонд и Фонд социального страхования объединили в единое ведомство – Социальный фонд России. Председателем стал Сергей Чирков, а Поликашина в марте 2023 года назначили заместителем председателя фонда, где он проработал до перехода в Роспотребнадзор.