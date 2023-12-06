Roche купит за 3,1 млрд долл. права на препараты от ожирения

Roche купит за 3,1 млрд долл. компанию Carmot Therapeutics, занимающуюся разработкой экспериментальных препаратов для похудения. Помимо этого, швейцарский производитель получит платформу для создания лекарств от метаболических и сердечно-сосудистых заболеваний.

Roche приобретет компанию-разработчика препаратов от ожирения Carmot Therapeutics за 3,1 млрд долл. В заявлении говорится, что швейцарский производитель выплатит 2,7 млрд долл. в I квартале 2024 года и еще 400 млн долл. по мере регуляторной и коммерческой реализации препаратов. В рамках сделки Roche получит интеллектуальные права на следующие лекарственные средства: CT-388 — завершивший первую фазу исследований двойной агонист рецепторов глюкагоноподобного пептида-1 (ГПП-1) против ожирения; CT-996 — пероральный низкомолекулярный агонист рецептора ГПП-1 от ожирения, проходящий первую фазу исследований; CT-868 — находящийся на второй фазе клинических испытаний двойной агонист рецепторов ГПП-1 для лечения пациентов с сахарным диабетом 1-го типа, которые страдают от избыточного веса или ожирения.

Хотя исследования препаратов Carmot еще далеки от завершения, приобретение компании позволит Roche вступить в конкурентную борьбу за рынок лекарств для похудения. Швейцарская компания была одной из первых, начавших работу над разработкой препаратов ГПП-1. Однако ее пришлось прекратить из-за побочных эффектов, возникших у пациентов.

Соглашение также предполагает передачу платформы Chemotype Evolution, которая предназначена для создания лекарств от метаболических и сердечно-сосудистых заболеваний.

Регистрацию от FDA имеют следующие препараты ГПП-1: семаглутид и лираглутид от Novo Nordisk, ликсисенатид от Sanofi, эксенатид и недавно одобренный tirzepatide от Eli Lilly. Кроме того, активной разработкой своих лекарств от ожирения сегодня занимаются AstraZeneca и Pfizer.

Фото: erstudiostok/ru.123rf.com



Владимир Заболотских

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