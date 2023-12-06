Против «Яндекса» возбудили дело из-за нарушений закона в рекламе препарата «Тыквеол»

ФАС возбудила дело против «Яндекса» и рекламодателя «ОМД Эвиденс». По данным надзорного органа, они не предупреждали о наличии противопоказаний к применению и использованию при рекламе препарата «Тыквеол».

ФАС возбудила дело в отношении распространителя рекламы ООО «Яндекс» и рекламодателя ООО «ОМД Эвиденс». Об этом сообщили в пресс-службе надзорного органа.

Компания разместила баннер с изображением лекарственного средства «Тыквеол» и с пометкой «реклама» посредством сервиса Яндекс.Директ на сайте www.kp.ru. Однако на нем не было предупреждения о наличии противопоказаний к его применению и использованию, а также о необходимости ознакомления с инструкцией по применению или получения консультации специалистов.

В случае установления вины нарушителям грозит ответственность в соответствии с законом о рекламе, сообщили в ФАС.

В «Яндексе» пояснили «ФВ», что компания следит за маркировкой рекламных товаров.

«При этом бывают рекламные материалы, в которых рекламодатели не указывают категорию товара, как произошло в данном случае. Это приводит к ошибкам в системе классификации. Для того чтобы их избежать, мы обучили наш классификатор на базе данных из реестра с лекарственными средствами. Теперь наш классификатор умеет определять категорию товара, например, лекарство или БАД, даже если она не указана на самом баннере», — рассказали в компании.

Ранее в ФАС сообщали, что на «Яндекс» был наложен штраф в размере 200 тыс. руб. за распространение ненадлежащей рекламы препарата «Артнео». В конце июля Санкт-Петербургское УФАС возбудило два дела против «Яндекса». Компанию заподозрили в нарушении рекламы биологически активных добавок (БАД).

Также в сентябре стало известно, что Алтайское управление ФАС оштрафовало «Яндекс» за ненадлежащую рекламу фиточая на 300 тыс. руб. Компания распространяла рекламу без указания информации о том, что БАД не является лекарственным средством.

«Тыквеол» — это комплекс биологически активных веществ из семян тыквы (каротиноиды, токоферолы, фосфолипиды, стерины, насыщенные, ненасыщенные и полиненасыщенные жирные кислоты — пальмитиновая, стеариновая, олеиновая, линолевая, линоленовая). Выпускается в виде капсул, масла для приема внутрь и ректальных суппозиториев.

Фото: Freepik

Артем Косенок

Ольга Коберник

pharmvestnik