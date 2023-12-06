Минздрав утвердил требования к обезличиванию информации в системе МДЛП

Утверждены требования к обезличиванию информации ограниченного доступа, которая содержится в системе МДЛП. Также Минздрав опубликовал методы обезличивания такой информации: посредством введения идентификаторов и изменения состава или семантики данных.

Минздрав утвердил требования к обезличиванию информации ограниченного доступа, которая содержится в системе мониторинга движения лекарственных препаратов (МДЛП), а также методы обезличивания такой информации. Соответствующий приказ № 630н от 24.11.2023 опубликован на портале правовой информации.

Согласно документу, обезличивание информации необходимо для защиты от несанкционированного использования с одновременным сохранением возможности ее последующей обработки в системе МДЛП. Цель этого — обеспечить невозможность без дополнительной информации определить принадлежность сведений конкретному субъекту обращения лекарственных средств.

Для обезличивания информации будут применяться два метода. Посредством введения идентификаторов, которые заменят собой часть сведений, а также через изменение состава или семантики данных с помощью обобщения или удаления части сведений.

Фото: Freepik

Артем Косенок

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