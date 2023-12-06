FDA предупредило о серьезной побочной реакции на противосудорожные препараты

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) предупреждает, что противосудорожные препараты, содержащие леветирацетам (Keppra, Keppra XR, Elepsia XR, Spritam и другие) и клобазам (Onfi, Sympazan и другие), могут вызвать серьезный побочный эффект, который в случае поздней диагностики способен стать угрозой для жизни. Первыми настораживающими симптомами являются необъяснимая сыпь, лихорадка и опухание лимфатических узлов.

Начавшись как сыпь, реакция на препараты может быстро прогрессировать, приводя в итоге к повреждению внутренних органов, таких как печень, почки, легкие, сердце или поджелудочная железа, госпитализации и даже смерти. «В связи с этим мы требуем, чтобы предупреждения об этом риске были добавлены в информацию о назначении и руководства для пациентов по приему этих препаратов», – говорится в пресс-релизе FDA.

Такая реакция на противосудорожные препараты редка, но при этом очень опасна, подчеркивают в FDA. «Предупреждения для препаратов с леветирацетамом и клобазамом будут включать информацию о том, что ранние симптомы, такие как лихорадка или опухшие лимфатические узлы, могут проявляться даже тогда, когда сыпь не видна. Это отличается от других серьезных кожных реакций, которые могут возникать при приеме этих лекарств и при которых сыпь появляется на ранних стадиях, включая синдром Стивенса – Джонсона и токсический эпидермальный некролиз. Мы также требуем добавить информацию об этом риске в справочники лекарственных средств, чтобы помочь информировать пациентов и лиц, осуществляющих уход, об этом риске», – уточнили в агентстве.

gxpnews