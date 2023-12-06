В Кемерово десятерых человек обвинили в сбыте психотропных веществ и незаконных медуслугах

Организаторами предполагаемых преступлений следователи считают 28-летнего иностранца (по данным СМИ, сирийца) и 52-летнюю жительницу Кемерово, остальные фигуранты – жители региона в возрасте от 25 до 59 лет. Местные издания ранее писали, что речь идет о медработниках, но в СК это не подтвердили. В ведомстве уточняют, что обвиняемые не являлись врачами и не имели лицензии по направлению «психиатрия – наркология».

Как рассказали в СК, возможные правонарушения совершались с января 2022 по март 2023 года. Следователи насчитали 13 эпизодов. Фигурантов обвиняют в организации преступного сообщества (ч. 1 и 2 ст. 210 УК РФ), незаконном сбыте психотропных веществ (ч. 1 ст. 228.1 УК РФ), незаконном приобретении, хранении и сбыте сильнодействующих веществ (ч. 2 ст. 234 УК РФ), незаконной подделке рецептов, дающих право на получение психотропных веществ (ст. 233 УК РФ), подделке рецептов на получение сильнодействующих веществ (ст. 327 УК РФ) и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ч. 2 ст. 238 УК РФ).

По решению суда иностранца уже заключили под стражу. О мере пресечения в отношении других фигурантов в СК не сообщают, но местные СМИ пишут, что их отпустили под подписку о невыезде.

В ходе расследования сотрудники СК провели 25 обысков, изъяли вещества и поддельные рецепты. В настоящее время проводятся экспертизы и допросы.

В ноябре 2023 года в МВД России рассказали, что в ходе международной операции Интерпола «Пангея», направленной на пресечение реализации через интернет фальсифицированных препаратов, правоохранители выявили 842 правонарушения. В результате из оборота изъяли фармпродукцию на 300 млн рублей.

Кроме того, по итогам операции возбуждено 124 уголовных дела о реализации сильнодействующих веществ и задержано 12 подозреваемых, имена которых не раскрываются. Также полицейским удалось пресечь деятельность организованной группы, изготавливавшей и реализовывавшей поддельные БАДы через маркетплейсы.