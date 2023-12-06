Минздрав увеличит число индикаторов риска при работе с возбудителями инфекций

На данный момент индикатором риска считается увеличение на 10% и более расхода тест-систем (диагностических препаратов, питательных сред для выявления патогенных биологических агентов I–IV групп патогенности) в расчете на тысячу исследований за календарный месяц по сравнению со средним значением аналогичного показателя за предыдущий календарный год. Этот параметр не применяется только в отношении лабораторий, расследующих вспышки инфекционных болезней или инцидентов, ведущих к осложнению эпидемиологической ситуации, и лабораторий, осуществляющих экспериментальную деятельность в соответствующей области.

К этому индикатору Минздрав предлагает добавить еще два. Первый – поступление в лицензирующий орган информации о выполняемых работах с возбудителями инфекционных заболеваний или генно-инженерно-модифицированными организмами III–IV степени по адресам другого держателя лицензии. Также индикатором риска будет считаться работа нескольких лицензиатов в одной лаборатории.

В случае принятия документа он будет действовать до 1 сентября 2028 года.

В октябре 2023 года Минпромторг России утвердил новый перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований по лицензионному контролю деятельности по производству препаратов. В список вошли два индикатора.

Первым индикатором риска считается наличие сведений в информсистеме Росздравнадзора о трех и более фактах изъятия серий или партий препарата из-за несоответствия качества установленным требованиям в течение квартала. Кроме того, в перечень индикаторов риска попало наличие сведений в этой же системе о переводе лекарств на посерийный выборочный контроль качества у одного производителя препарата.