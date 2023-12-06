«Мединж» стал совладельцем пензенского стартапа по производству прибора для радиочастотной абляции

Как следует из ЕГРЮЛ, доля в 20% «Анико» перешла к НПП «Мединж» 29 ноября 2023 года. Оставшиеся 80% компании остались под контролем ее основателя Владимира Кулькова.

Компания «Анико», созданная в 2017 году, разрабатывает отечественный аппарат для радиочастотной абляции, который будет востребован при лечении врожденных и приобретенных пороков сердца, ишемической болезни сердца, фибрилляции предсердий и при проведении операций аорто-коронарного шунтирования.

«Анико» с 2018 года является резидентом технопарка «Рамеев», где соседствует с предприятиями ЗАО «НПП «Мединж». Компания дважды становилась победителем конкурсов на получение грантов по программам «Старт» Фонда содействия инновациям. В 2018 году «Анико» получила грант по программе «Старт-1» по разработке макетных образцов генератора для радиочастотной абляции.

В 2020 году компания получила второй грант по программе «Старт-2» на разработку, изготовление и проведение лабораторных технических испытаний опытного образца устройства радиочастотной абляции. Сумма гранта составила 3 млн рублей.

По данным СПАРК-Интерфакс, в 2022 году выручка «Анико» составила 7,5 млн рублей, чистая прибыль – 5,285 млн рублей. ЗАО «НПП «Мединж» – пензенский производитель медизделий для лечения сердечно-сосудистых заболеваний. За 2022 года предприятие выручило 1,13 млрд рублей, чистая прибыль составила 99,13 млн рублей.

Фото: freepik.com

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