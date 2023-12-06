Госаптекам отказали в снижении доли закупок у поставщиков МСП

Минэкономразвития не видит необходимости в снижении доли закупок у поставщиков МСП для госаптек. Это может привести к уменьшению объема закупок у субъектов малого и среднего бизнеса и, следовательно, к сокращению их поддержки. Государственные сети считают норму по закупкам у субъектов МСП в 25% фикцией.

Минэкономразвития рассмотрело обращение депутата Госдумы Александра Петрова об исключении государственных аптечных организаций из Положения об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юрлиц. Министерство сочло предложение нецелесообразным: аптечные предприятия выполнили квоту на 44,37% при установленном размере 25%.

Министерство ссылается на данные, предоставленные в ноябре АО «Корпорация МСП». «Обязательная доля закупок фармацевтической продукции у субъектов МСП в целом исполняется, — сказано в ответе. — Исключение аптечных государственных и муниципальных унитарных предприятий из сферы действия положения, в том числе исключение таких закупок из расчета совокупного годового стоимостного объема договоров, может привести к уменьшению величины годового объема закупок у субъектов МСП и, следовательно, к сокращению их поддержки».

Квота по закупкам у субъектов МСП выполнена у 91,2% аптечных организаций, уточнила замгендиректора АО «Корпорация МСП» Наталья Коротченкова.

Госсети не согласны с позицией Минэкономразвития. Они считают норму по закупкам у субъектов МСП фикцией. На рынке давно сложилась схема для выполнения этих показателей: крупные поставщики искусственно создают фирмы, включенные в реестр малого и среднего бизнеса, услугами которых вынуждены пользоваться государственные заказчики.

Фото: Ольга Коберник

Ольга Коберник

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