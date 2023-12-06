Qnovia заявила о положительных результатах КИ устройства против курения

Американская Qnovia сообщила о положительных результатах клинических испытаний (КИ) рецептурного ингаляционного препарата для борьбы с курением. В компании считают, что аппарат QN-01 обладает «исключительной» эффективностью, что должно сделать его более востребованным по сравнению с традиционными препаратами, не способными облегчить симптомы абстиненции.

«Одна из причин, по которой бросить курить так сложно, заключается в том, что сигареты обеспечивают значительный всплеск никотина непосредственно в кровотоке в течение нескольких секунд. Существующие сейчас никотинозаместительные препараты не могут доставить никотин достаточно быстро и в достаточно высоких концентрациях, чтобы эффективно облегчить симптомы отмены у курильщика. К сожалению, это приводит к тому, что курильщики рецидивируют», – заявил генеральный директор компании Qnovia Брайан Куигли.

По его словам, QN-01 способен решить «эту сложную фармакокинетическую головоломку» и может изменить ситуацию, обеспечив купирование синдрома абстиненции у курильщиков. В компании отмечают, что курение табака ежегодно становится причиной примерно 480 тысяч смертей в США. Кроме того, никотиновая зависимость вызывает многочисленные заболевания, такие как рак, болезни сердца и инсульты. По данным ВОЗ, каждая третья сигарета в мире выкуривается в Китае, где рак легких уже стал эпидемией.

gxpnews