Семаглутид изучают на предмет борьбы с алкоголизмом

Американские ученые заявили о вероятности появления нового показания для назначения семаглутида (инъекционные препараты Ozempic и Wegovy от датской Novo Nordisk). Лечение такими препаратами, равно как и другими агонистами рецепторов глюкагоноподобного пептида 1 (GLP-1), может существенно уменьшить симптомы сопутствующего расстройства, связанного с употреблением алкоголя, говорится в публикации The Journal of Clinical Psychiatry.

Вывод сделан на основании ретроспективного анализа амбулаторных карт пациентов, получавших этот препарат в целях борьбы с ожирением. У шести пациентов, которые перед началом лечения пожаловались на зависимость от алкоголя, скрининг показал снижение связанных с этой проблемой тягостных симптомов. Для более точной оценки эффективности семаглутида в борьбе с алкоголизмом необходимы рандомизированные контролируемые испытания, отмечают авторы исследования.

Ранее Novo Nordisk объявила о способности семаглутида предотвращать сердечно-сосудистые катастрофы, приводящие к госпитализации, инвалидизации и смерти. Пятилетнее наблюдение за пациентами показало, что частота инфаркта, инсульта или смерти из-за ССЗ у принимающих Wegovy снизилась на 20%.

gxpnews