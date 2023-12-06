В Курской области запустили производство желатина для фармпромышленности

Агропромышленный холдинг «Мираторг» построил завод по производству желатина для пищевой и фармацевтической промышленности в Курской области. Предприятие рассчитано на выпуск около 6 тысяч тонн продукции в год – такой мощности планируется достичь к 2025 году. Это половина от потребностей российского рынка, рассказали в пресс-службе правительства региона.

Объект расположен в селе Черницыно Курской области, благодаря чему в регионе появилось 100 рабочих мест. Работа по его возведению началась в 2021 году, в проект было вложено 4,4 млрд рублей. Предприятие обеспечит порядка 420 млн рублей в год дополнительных налоговых отчислений в региональный бюджет после выхода производства на полную мощность.

Отмечается, что для производства желатина будет использоваться только отечественное сырье. «Это единственный в стране желатиновый завод, он не имеет аналогов в СНГ и странах ближнего зарубежья по глубине переработки, уровню автоматизации и использования последних разработок в технологии и технике», – приводятся в сообщении слова представителя «Мираторга».

Продукцию можно использовать в кондитерской, молочной промышленности, а также в фармацевтической отрасли. Ранее основными поставщиками желатина в страну были Бразилия, Китай, страны ЕС и СНГ.

При этом ранее титул первого в России производителя желатина намеревался получить «Фармстандарт». Весной 2023 года группа компаний заявила о расширении мощностей на предприятии, которое тоже находится в Курской области, в этих целях.

gxpnews