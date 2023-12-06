На российском рынке появился южнокорейский аналог «Ботокса»

В России выпустили в оборот первую партию южнокорейского аналога «Ботокса» – «Новакутан-БТА» от компании Huons Global, заметил «Коммерсантъ». Оригинальный препарат исчез с российского рынка в связи с прекращением деятельности Allergan в стране.

По данным RNC Pharma, после ухода оригинального препарата рынок ботулотоксинов быстро перестроился. В лидеры рынка вышел французский «Диспорт» от Ipsen – за год его продажи выросли практически на 80%.

Южнокорейский ботулотоксин появился на российском рынке впервые. Huons Global поставляет препарат также в Эквадор, Доминиканскую Республику, Ирак, Боливию, Грузию и ряд стран СНГ.

Ранее сообщалось о расширении показаний для применения препарата на основе ботулотоксина Daxxify от компании Revance Therapeutics. Теперь в них входит цервикальная дистония (мышечная дистония шеи).

gxpnews