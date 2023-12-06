Центр исследований и разработок Dr Reddy’s подвергся инспекции FDA

Управление по контролю за продуктами и лекарствами США проводит проверку в научно-исследовательском центре Dr Reddy’s в городе Хайдарабад на юге Индии, а также в других местных предприятиях. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на оповещение самой фармкомпании.

“Мы подтверждаем начало инспекции USFDA в нашем центре исследований и разработок”, – заявил представитель Reddy’s. Уточняется, что проверка также ведется на предприятии дочерней компании Reddy’s – Laurus Labs – в городе Визаге в южном штате Андхра-Прадеш.

Напомним, последние несколько лет компания получает замечания американского регулятора. Так, в 2019 году FFA предписало Dr Reddy’s устранить восемь обнаруженных на заводе нарушений. Представители FDA раскритиковали компанию,в частности, за плохо налаженные производственные процессы и некачественные протоколы очистки.

В после очередной инспекции в 2022 году FDA вновь обвинило компанию в нарушении производственных стандартов. Тогда компания получила предписание 483 с двумя замечаниями.

gxpnews