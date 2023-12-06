ЖНВЛП и медизделия вошли в перечень приоритетных поставок на Крайний Север

В перечень также попали социально значимые продовольственные и непродовольственные товары первой необходимости, например, смеси для питания детей, детские санитарно-гигиенические пеленки, антисептики и дезинфицирующие препараты, а также средства индивидуальной защиты.

На закупку и доставку указанных в перечне товаров по программе северного завоза региональные власти смогут предоставлять бизнесу бюджетные кредиты. Программа предусматривает регулярное и бесперебойное снабжение населения, проживающего в районах Крайнего Севера, основными жизненно важными товарами. Перечисленная в перечне продукция поступает воздушным, речным и морским транспортом.

В апреле 2022 года в ходе совещания по вопросам развития Арктики президент РФ Владимир Путин назвал задачей особой важности организацию северного завоза, отметив, что товары должны поставляться в район по графику и без сбоев. Создающий правовые и организационные основы северного завоза закон подписан в августе 2023 года.

В ноябре правительство утвердило перечень территорий Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, куда груз с продовольствием и другими жизненно важными товарами, в том числе лекарствами и медизделиями, будут доставлять при поддержке государства. Федеральным координатором программы северного завоза является Минвостокразвития.

В последнее время на федеральном уровне принимаются и другие меры поддержки для жителей северных регионов. Так, в конце ноября 2022 года Правительство России утвердило постановление, согласно которому увеличились субвенции на оказание медицинской помощи по ОМС населению регионов с наиболее сложными климатическими и географическими условиями. Для Якутии, Камчатского края, Магаданской области, а также Ненецкого и Чукотского автономных округов коэффициент ценовой дифференциации бюджетных услуг вырос с 5,5 до 6,5.

В принятом документе указано: в 2023 году регионы дополнительно получат 4,6 млрд рублей, в 2024 году – 4,9 млрд рублей, в 2025 году – 5,2 млрд рублей. Источником финансирования являются страховые взносы на ОМС, поступающие в бюджет Федерального фонда ОМС.